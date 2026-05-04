Не Генштаб: авиаэксперт предположил, куда на самом деле целился дрон в Москве

В ночь на 4 мая ударный дрон упал в Москве, повредив дом в российской столице. Атака произошла несмотря на то, что у Москвы практически 3 зоны противовоздушной обороны – там стоят самые разнообразные комплексы, которые готовы защищать даже от любых видов баллистики.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Валерий Романенко, отметив, что во время атаки могли возникнуть проблемы, связанные с цифровыми картами. Ведь Украину не интересуют цели вроде жилых застроек – исключительно военные объекты.

Куда на самом деле целился дрон в Москве?

Авиаэксперт отметил, что в Москве вместо танков Т-34 на постаментах и на специально построенных зенитных парках стоят комплексы "Панцирь", "Тор", специализированные для уничтожения беспилотных средств. Однако все равно не существует 100% противовоздушной обороны.

Он попал в жилой дом, что точно не было целью. В Москве есть достаточно военных организаций, я не говорю о Генштабе, но там есть много КП и заводов, по которым этот дрон мог спокойно прилететь и нанести удар, как по военному объекту,

– подчеркнул он.

Романенко объяснил, что попадание в дом могло произойти из-за того, что это высотное строение является последних лет строительства, поэтому его нет на цифровых картах. Предварительно, дрон должен был пролететь через пространство. То есть маршрут прокладывался там, но на цифровых картах, которые делали в основном еще при Советском Союзе, дома не было.

Интересно! Между тем военный обозреватель Иван Тимочко заметил, что ранее оккупанты показывали, как из элитных домов в Москва-Сити они руководили дронами для ударов по Украине. Поэтому здания, где могут работать операторы дронов, разведчики и научно-технические центры, являются законными военными целями.

Стоит заметить, что наши дроны получают искусственный интернет. Также многие из наших дронов имеют возможность пользоваться Starlink. Правда, над Россией Starlink нет, но, возможно, есть какие-то исключения по маршруту нашего дрона. В общем технически возможно дать поддержку через Starlink или, возможно, существует система с mesh-модемом.

Не только Китай, а Европа тоже выпускает mesh-модемы. Они позволяют оператору управлять дроном на всем маршруте. То есть становятся оружием с управлением до момента попадания. Однако, вероятнее всего, там применяют не mesh-модемы и не Starlink, а инерционную систему с ориентацией по GPS, по спутнику, потому что этот дрон попал не туда, куда его направляли.

Какие ключевые характеристики дрона, который долетел до Москвы?

Авиаэксперт рассказал, что дрон, который летел на Москву, достаточно прост и является дешевым вариантом дальнобойного дрона. Его выпускает фирма FirePointr (это их первая дальнобойная модель). Он имеет достаточно высокую дальность, ведь объявлялось, что дальность 1600 километров.

То есть такой дрон, если его запустить даже в Киевской области, далеко от линии фронта, будет способен облететь Московскую область и нанести удар по Москве с востока, позади от ожидаемого направления в Украину,

– сказал Романенко.

В целом его крейсерская скорость примерно соответствует скорости "Шахеда" – 180 км в час. Соответственно, он может держаться в воздухе более 7 часов. Также этот дрон имеет боевую часть 60 кг с проникающим эффектом – это не просто оболочка со взрывчаткой, а прочный корпус, который способен поражать объекты типа заводских цехов, путем взрыва внутри объекта, а не на чердаке, на крыше.

Похожие БпЛА начали применять с 2024 года, ведь они просты по конструкции. По сравнению, например, "Шахеды" или другие дроны выклеиваются из стеклопластика, углепластика, там достаточно сложный процесс.

В то же время этот дрон выпускается путем нарезки деталей. По официальному сообщению, украинцы покупали по 100 штук таких дронов в день. То есть более 3 тысяч в месяц. По мнению авиаэксперта, впоследствии это производство будет значительно больше.

Детали атаки на Москву 4 мая:

Прилет дрона в Москве состоялся по зданию в районе Мосфильмовской улицы, что подтвердил мэр города Сергей Собянин. Речь идет о доме на улице Мосфильмовская, 8.

После атаки мэр также сообщил, что в доме на 36 этаже выбило стены трех комнат, поэтому жильцов эвакуировали. Из видео видно, что на улице разлетелись стекла и различные обломки.

От Кремля до поврежденного дроном дома в целом ориентировочно 6 километров по прямой, а от минобороны России – примерно 3.