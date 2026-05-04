Александр Чайко сменит на посту главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерала Виктора Афзалова. Об этом пишут росСМИ.

Чем "прославился" Александр Чайко?

В марте Чайко был внесен в санкционный список ЕС в числе 9 человек, ответственных за массовое убийство мирных жителей украинского города Буча.

Как отмечалось в заявлении пресс-службы Представительства ЕС в России, Чайко был "самым высокопоставленным военным на территории Украины в начале полномасштабного вторжения". Он был основным командующим в Украине, когда российские войска вошли в Бучу.

Чайко командовал группировкой войск "Восток" и осуществлял общее руководство наступлением на Киев из Беларуси. В то время он был командующим Восточного военного округа.

С 2014 года, когда начались военные действия на востоке Украины, Александр Чайко отвечал за тайную переброску войск через российско-украинскую границу.

В 2016 году Путин назначил его командующим всеми воздушно-десантными войсками. В 2017 году одним из первых попал под санкции Украины.

Также Чайко участвовал в военных действиях в Сирии. В частности, под его командованием российские и сирийские войска заняли город Кобани, была создана российская авиабаза в Эль-Камышлы, а в начале 2020 года разблокирована трасса Дамаск-Алеппо.

Летом 2020 года генералу закрытым приказом было присвоено звание героя России. На тот момент занимал должность заместителя начальника российского Генштаба.

В июле 2022 года Чайка отстранили от командования Восточным военным округом, после чего вернулся в Сирию. После свержения Башара Асада в декабре 2024-го он продолжал числиться командующим российской группировки в Сирии.

Массовые преступления оккупантов в Буче

Осенью 2025 года журналисты The Times назвали 13 российских военных, которых связывают с преступлениями в Буче (убийствами, пытками, изнасилованиями и мародерством). Украинские спецслужбы подтвердили их личности.

Среди них:

генерал Александр Чайко;

генерал-майор Сергей Чубарикин;

полковник Азатбек Омурбеков;

генерал-полковник Александр Санчик;

генерал-полковник Валерий Солодчук;

полковник Юрий Медведев;

полковник Андрей Кондров;

полковник Артем Городилов;

подполковник Денис Суворов;

полковник Алексей Толмачет;

генерал-майор Владимир Селиверстов;

генерал-майор Вадим Панков;

полковник Сергей Карасев.

По данным расследователей, именно подразделения этих офицеров участвовали в "зачистках" Бучи.

К слову, по состоянию на февраль следствие установило 211 подозреваемых в преступлениях, совершенных во время оккупации Бучи в 2022 году, в частности убийства и пытки гражданского населения.