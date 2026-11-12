Россия не спит: на Москву совершилась рекордна атака БПЛА, а в Волгограде горит НПЗ

Вечером 12 ноября на Москву, по словам местных властей, совершилась "рекордная атака" беспилотниками. Из-за массированного налета в столице России ограничили работу четырех основных аэропортов и задержали десятки рейсов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы "ПЕВЕО" якобы уничтожили уже 21 воздушную цель, которая двигалась в сторону российской столицы. Атака продолжается.

Что происходит в России

Первым на особый режим работы перешел аэропорт Внуково, а впоследствии аналогичные меры ввели в Домодедово, Шереметьево и Жуковском. По официальным сообщениям городских властей, профильные службы приступили к проверке мест возможного падения обломков.

Согласно данным мониторинговых онлайн-табло, наиболее напряженная обстановка сложилась во Внуково, где задерживается прилет около 10 самолетов. В Шереметьево проблемы с расписанием затронули почти 20 самолетов, тогда как в Домодедово отклонения единичные, а аэропорт Жуковский работает практически в обычном режиме.

"Добрые" БПЛА в воздушном пространстве России и ВОТ по состоянию на 23:10 / Falcon Insight

Параллельно продолжается атака на Волгоград, где под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод. Годовая мощность этого предприятия составляет 14,8 миллиона тонн, что добавляет еще 4% к общему объему пораженных мощностей врага.

Пожар в Волгограде: смотрите видео

В целом за последние две недели под действие систематических ударов попало около 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей. В результате дефицита и нарушений в логистике ограничения на поставки топлива уже вернулись в 5 регионов России.