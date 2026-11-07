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Россия повредила пятиэтажное здание в Павлограде: есть раненые, среди них – ребенок

Анастасия Колесникова
Враг обстрелял Павлоград

Враг обстрелял Павлоград / ОВА

Российские войска 7 ноября ударили беспилотниками по Павлограду на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки есть раненые.

В результате атаки в городе вспыхнули несколько пожаров. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Ганжа.

 
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Какие последствия ударов по Павлограду?

В Павлограде изуродованы многоквартирные дома, предприятие, автомобили, хозяйственные постройки.

В частности, повреждения получила пятиэтажка. Трое жителей дома ранены. Это 32-летний мужчина, 38-летняя женщина и 11-летняя девочка. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Какие разрушения зафиксированы в других районах Днепропетровщины:

  • В Новоалександровской и Николаевской общинах Днепровского района повреждена инфраструктура.
  • На Никопольщине страдали райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины. Повреждены частный дом и инфраструктура.
  • В Новопольском обществе на Криворожье россияне ударили по инфраструктуре.

Напомним, ночью враг нанес массированный удар баллистическими ракетами по Киеву и области. В столице повреждены жилые дома, детский сад и нежилое здание. Также был атакован Северный мост, движение им закрыли в обе стороны.

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