Росія пошкодила п'ятиповерхівку у Павлограді: є поранені, серед них – дитина

Внаслідок атаки у місті спалахнули кілька пожеж. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

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Які наслідки ударів по Павлограду?

У Павлограді понівечені багатоквартирні будинки, підприємство, автівки, господарчі споруди.

Зокрема, пошкоджень зазнала п'ятиповерхівка. Троє мешканців будинки отримали поранення. Це 32-річний чоловік, 38-річна жінка та 11-річна дівчинка. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, решта постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

Які руйнування зафіксовані в інших районах Дніпропетровщини:

У Новоолександрівській та Миколаївській громадах Дніпровського району пошкоджена інфраструктура.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені приватна оселя та інфраструктура.

У Новопільській громаді на Криворіжжі росіяни вдарили по інфраструктурі.

Нагадаємо, уночі ворог завдав масованого удару балістичними ракетами по Києву та області. У столиці пошкоджені житлові будинки, дитячий садок і нежитлова будівля. Також був атакований Північний міст, рух ним закрили в обидві сторони.