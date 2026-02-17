Россияне не смогли сбить: Андрющенко раскрыл, какими средствами поразили критический объект Приморска

В оккупированном Приморске Запорожской области произошло поражение большого датацентра, а также двух баз и оборудования связи, которое было установлено на телевизионной башне. В результате атаки электричество и телевизионный сигнал в городе исчезли.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу детали атаки, состоявшейся в Приморске. Также он сообщил, какие именно средства попали в объекты связи оккупантов.

Как удалось осуществить атаку на Приморск?

Андрющенко отметил, что по Приморску были нанесены удары дважды за прошедшую неделю – по датацентру с двумя огромными провайдерами, которые работают исключительно в Запорожской области. Приоритет этих провайдеров – линия обороны.

"После того как россиянам было выключено Starlink, которые обеспечивали связь между подразделениями, нанесение ударов, координацию дронов, работу противовоздушной обороны системы, для нас появился коридор поражения Мелитополь – Акимовка – Приморск. Благодаря этому, например, была атакована база нефтепереработки в Темрюкском районе Краснодарского края", – пояснил он.

Стоит знать. Беспилотники ночью 15 февраля атаковали Краснодарский край России. В частности, в поселке Волна Темрюкского района в результате падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами. Также той же ночью взрывы слышали в ряде городов России среди которых Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Славянск-на-Кубани, Сочи, Анапа, Туапсе и в Адыгее.

В Приморске в середине прошлой недели сначала прилетели, по его словам, четыре украинских ударных дрона FP-2 по помещению почты, где располагался крупнейший датацентр на территории Запорожской области.

Туда зашло до пол тонны взрывчатки. Поэтому интересно было наблюдать как россияне говорили, что якобы проводят ремонт, хотя на самом деле там не было что ремонтировать. Но они затянули новое оборудование на старое, немножко доапгрейдили и оно начало работать. А потом его добили 14 февраля. Поэтому определенные провайдеры на территории Запорожской области перестали существовать,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Также там было установлено оборудование, как отметил он, для обеспечения работы РЭБов и связи на телебашне. Когда по ней ударили, исчез, в частности, телевизионный сигнал. Именно это позволяет понять, что точно было поражение. Связь у россиян еще остается, но не такая, как они бы хотели.

С точки зрения поражения Приморска – это местами эталонная операция. Замечу, что несмотря на такое большое количество взрывчатки, которая была использована для удара по датацентру, не пострадал ни один гражданский человек,

– отметил Петр Андрющенко.

Это свидетельствует, по мнению руководителя Центра изучения оккупации, о качестве производства украинских дронов FP-2, которые россияне не смогли сбить. Хотя пытались это сделать, стреляя из пулемета в Приморске, но это не очень у них получилось.

