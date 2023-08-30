Конечно, уничтожение российских самолетов не осталось без внимания общества и самих россиян. Реакцию сети на неожиданные "прилеты" по территории России – публикует 24 Канал.

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Страшно, но снимаем

Россияне продолжают ловить эксклюзивный контент – для некоторых это уже даже обычное дело. Они едва не стремятся поймать такие кадры. Но почему-то после взрыва дрона россиянки почему-то начинают переживать и кричать.

Реакция россиянок на прилет в Брянск: смотрите видео

В Пскове россияне тоже начали переживать – даже отменили все планы и уезжают из города. Однако оккупанты перекрыли пути, поэтому приходится искать объезды – россиянин хочет доехать до Санкт-Петербурга или Москвы.

Бегство россиянина из Пскова: смотрите видео

В Орловские области тоже слышали какие-то "бабахи". Появилось видео прогулки россиян, в которую добавилось немного "острых ощущений". Они очень удивлены таким развлечениям – совсем не ожидали взрывов.

Смотрите видео атаки на Орловскую область: осторожно, присутствует нецензурная лексика

Реакция сети на события в России

В сети допусти, откуда же на Псков "готовилось нападение" – оказался город уже давно окружили треклятые "хохлы". Россияне любят подчеркивать, что это их главный враг, а здесь он уже прямо на подступах.

Враг уже стучится в дверь / фото из сети

Хотя существует и другая версия взрывов в России. По всей вероятности, начал уничтожать российские объекты уже известный любитель поджогов. Оккупанты не комментировали ситуацию.

Кто же поджег Россию: смотрите видео

Лучшие мемы о взрывах в России – смотрите в галерее

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