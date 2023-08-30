Звісно, знищення російських літаків не лишилося без уваги суспільства та самих росіян. Реакцію мережі на неочікувані "прильоти" по території Росії – публікує 24 Канал.
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Страшно, але знімаємо
Росіяни продовжують ловити ексклюзивний контент – для деяких це вже навіть звична справа. Вони ледь не прагнуть зловити такі кадри. Але чомусь після вибуху дрона росіянки починають переживати та кричати.
Реакція росіянок на приліт у Брянську: дивіться відео
У Пскові росіяни теж почали переживати – навіть скасували всі плани та виїжджають з міста. Однак окупанти перекрили шляхи, тому доводиться шукати об'їзди – росіянин хоче доїхати до Санкт-Петербурга чи Москви.
Втеча росіянина з Пскова: дивіться відео
В Орловські області теж чули якісь "бабахи". З'явилося відео прогулянки росіян, у яку додалося трохи "гострих відчуттів". Вони дуже здивовані таким розвагам – зовсім не очікували вибухів.
Дивіться відео атаки на Орловську область: обережно, присутня нецензурна лексика
Реакція мережі на події в Росії
У мережі припусти, звідки ж на Псков "готовілось нападєніє" – виявилося місто вже давно оточили трикляті "хохли". Росіяни люблять наголошувати, що це їх головний ворог, а тут він вже прямо на підступах.
Ворог вже стукає у двері / фото з мережі
Хоча існує й інша версія вибухів у Росії. Цілком ймовірно, що почав нищити російські об'єкти вже відомий любитель підпалів. Окупанти не коментували ситуацію.
Хто ж підпалив Росію: дивіться відео
Найкращі меми про вибухи у Росії – дивіться в галереї
Нічна атака на Росію: що відомо
- У Пскові під час атаки дронами на аеродром знищено 4 військово-транспортні літаки Іл-76. також відомо про пошкодження інших. Так, літаки використовуються для того, щоб швидко перекидати особовий склад і техніку.
- Близько 01:00 та 01:20, 30 серпня, вибухи прогриміли у Брянській області. Загорівся найбільший в Росії виробник мікроелектроніки "Кремній ЕЛ". Зокрема, він створює деталі для ракетних комплексів "Іскандер", літаків і систем ППО.
- Також у Москві перекрили повітряний простір та оголосили план "Ковьор". Окупанти закрили аеропорти Внуково", "Домодєдово", Шереметьєво" та "Жуковський".