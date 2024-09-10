Беспилотники снова атаковали Каширу, где расположена поврежденная предыдущим ударом ГРЭС
В ночь на 10 сентября Россия подверглась массированной атаке дронами. В том числе неизвестные беспилотники фиксировали и в Московской области.
Российские СМИ сообщают об атаке на подмосковную Каширу. Чуть больше недели назад там атаковали ГРЭС.
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Атака на Каширу
По данным минобороны страны-агрессора, ночью 10 сентября Россию атаковали по меньшей мере 144 беспилотника. Из них по крайней мере 20 были направлены на Московскую область. Зафиксирована работа ПВО в Кашире.
Ночью обломки БпЛА упали на территорию улиц Горького и Луговой в Кашире-1. Осколками повреждено остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора. Других повреждений нет,
– сообщает глава городского округа.
В частности, момент удара по Кашире попал на видео.
Атака на Каширу: смотрите видео
Из-за обломков беспилотника движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы перекрыто.
Падение обломков на Каширском шоссе / фото с телеграмм-каналов
Отметим, что также работа по БпЛА велась в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна в Подмосковье.