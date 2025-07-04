Неспокойная ночь в России: дроны поразили Азовский оптико-механический завод

В ночь на 4 июля Россию в очередной раз атаковали неизвестные беспилотники. В некоторых регионах страны-агрессора прозвучали громкие взрывы.

На этот раз под ударом оказались объекты в Московской и Ростовской областях России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

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Какие последствия атаки на Россию

Коваленко сообщил, что, несмотря на сложную ночь в Украине, есть и хорошие новости. В частности, произошло поражение Азовского оптико-механического завода на территории России. Стоит заметить, что местные сообщали о прилетах по заводу, в общем они насчитали более 20 БпЛА.

Это предприятие производит критические компоненты для российской армии, а именно прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации. Именно здесь собирают "глаза" для российской бронетехники.

Отметим, что россияне жаловались на взрывы в ночь на 4 июля. Они заявляли об атаке дронов сразу на несколько регионов, среди которых Ростовская и Владимирская области.

В последней прозвучало два громких взрыва. На кадрах, которые публикуют местные паблики, видно как движутся пожарные машины. Сообщалось, что в регионе фиксировали проблемы с электроэнергией.