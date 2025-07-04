Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские паблики.
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Взрывы в России
Известно, что во Владимирской области России прогремело два громких взрыва. На кадрах, которые публикуют местные паблики, видно как движутся пожарные машины.
Сообщается, что в регионе фиксируют проблемы с электроэнергией.
Ситуация после атаки дронов во Владимирской области: смотрите видео
В российских телеграмм-каналах пишут, что в городе Азов Ростовской области, вероятно, был атакован азовский оптико-механический завод. Местные сообщают о прилетах по заводу, и в целом они насчитали более 20 БПЛА.
Россияне заявляют об атаке дронов на Ростовскую область / Фото российский телеграм-канал
В то же время российские СМИ пишут, что в Ростовской области отбили ночную атаку дронов на Азов, Миллеровский и Тарасовский районы.
К слову, россияне жаловались на атаку дронов и на Подмосковье. Российские паблики пишут, что по меньшей мере 5 дронов атаковали подмосковный Сергиев Посад. Согласно словам очевидцев, беспилотники вроде бы летели в сторону местного завода по обработке металла.