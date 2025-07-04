Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские паблики.

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Атака дронов на Подмосковье

Российские паблики пишут, что по меньшей мере 5 дронов атаковали подмосковный Сергиев Посад. Согласно словам очевидцев, беспилотники якобы летели в сторону местного завода по обработке металла.

Россияне жалуются на дроны: смотрите видео

В сети публиковали немало видео с "жалобами" на атаку дронов. В частности, на кадрах заметно, как вспыхнул пожар, а в небо поднялись клубы черного дыма.

Дроны атаковали Подмосковье: смотрите видео

В то же время в Саратове местные власти ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Небо над аэропортом закрыто.

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К слову, неспокойной для россиян была ночь и на 3 июля. Так, тогда подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО "Энергия" (Елец, Липецкая область России), занимающегося обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для средств поражения вооруженных сил России.