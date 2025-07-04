Про це пише 24 Канал з посиланням на російські пабліки.

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Атака дронів на Підмосков'я

Російські пабліки пишуть, що щонайменше 5 дронів атакували підмосковний Сергієв Посад. Відповідно до слів очевидців, безпілотники начебто летіли у бік місцевого заводу з обробки металу.

Росіяни скаржаться на дрони: дивіться відео

В мережі публікували чимало відео з "бідканням" на атаку дронів. Зокрема, на кадрах помітно, як спалахнула пожежа, а в небо здійнялися клуби чорного диму.

Дрони атакували Підмосков’я: дивіться відео

Водночас у Саратові місцева влада ввела тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків. Небо над аеропортом закрите.

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До слова, неспокійною для росіян була ніч і проти 3 липня. Так, тоді підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АО "Енергія" (Єлець, Липецька область Росії), що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження збройних сил Росії.