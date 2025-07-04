Про це пише 24 Канал з посиланням на російські пабліки.
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Вибухи у Росії
Відомо, що у Владимирській області Росії пролунало два гучних вибухи. На кадрах, які публікують місцеві пабліки, видно як рухаються пожежні машини.
Повідомляється, що в регіоні фіксують проблеми з електроенергією.
Ситуація після атаки дронів у Владимирській області: дивіться відео
В російських телеграм-каналах пишуть, що в місті Азов Ростовської області, ймовірно, був атакований азовський оптико-механічний завод. Місцеві повідомляють про прильоти по заводу, і загалом вони нарахували понад 20 БпЛА.
Росіяни заявляють про атаку дронів на Ростовську область / Фото російський телеграм-канал
Водночас російські ЗМІ пишуть, що в Ростовській області відбили нічну атаку дронів на Азов, Міллерівський та Тарасівський райони.
До слова, росіяни бідкалися на атаку дронів і на Підмосков'я. Російські пабліки пишуть, що щонайменше 5 дронів атакували підмосковний Сергієв Посад. Відповідно до слів очевидців, безпілотники начебто летіли у бік місцевого заводу з обробки металу.