Россию атаковали почти 100 дронов, но по дому в Адыгее, вероятно, ударила собственная ракета ПВО

В России во время массированной атаки беспилотников повреждены жилые дома и энергетическая инфраструктура. Кроме того, в Адыгее, вероятно, просто по жилому дому попала ракета ПВО.

Атаку БпЛА на ряд российских регионов подтверждали местные губернаторы. О последствиях удара сообщает издание Astra.

К теме Силы обороны поразили важные военные и топливно-энергетические объекты России

Что известно об атаке на Россию?

В ночь на 21 января Россия подверглась одной из самых масштабных воздушных атак за последнее время. Под ударами беспилотников и ракет оказались сразу несколько регионов, в частности Адыгея, Краснодарский край, Орловская и Белгородская области, а также Крым и акватории Черного и Азовского морей.

Наибольший резонанс вызвал инцидент в ауле Новая Адыгея вблизи Краснодара. Там был серьезно поврежден многоэтажный жилой дом и парковка с автомобилями, возник масштабный пожар.



Удар по многоэтажке в Адыгее / Фото Astra

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что причиной стало попадание беспилотника. По его словам, пострадали 11 человек, среди них двое детей, девять госпитализировали.

Впрочем, независимое российское издание Astra (признанное в стране "иноагентом"), проанализировав многочисленные видео очевидцев, пришло к выводу, что в жилой дом попал не дрон, а российская зенитная ракета комплекса ПВО С-300 или С-400.

Момент попадания по дому в Адыгее: смотрите видео exilenova+

На обнародованных кадрах четко видно полет скоростного объекта и момент прямого попадания ракеты в дом в ЖК "Виноград-2" на улице Бжегокайской. По данным Astra, здание расположено примерно в километре от электроподстанции, что может свидетельствовать о неудачной работе российской противовоздушной обороны во время отражения атаки.

Несмотря на это, российские государственные медиа подали инцидент как "удар украинского БПЛА". В частности, "Первый канал" использовал событие в Адыгее для оправдания дальнейших ракетных ударов страны-агрессора по территории Украины, анонсировав "ответ на атаки по гражданской инфраструктуре".

Последствия удара по многоэтажке в Адыгее: смотрите видео exilenova+ 18+

Со своей стороны Министерство обороны России традиционно сообщило, что в период с 23:00 20 января до 7:00 21 января силы ПВО якобы уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа. По официальным данным, 45 дронов сбили над Краснодарским краем, девять – над Орловской областью, семь – над Черным морем, остальные – над Ростовской, Брянской, Курской, Воронежской областями, Крымом и Азовским морем. При этом Республика Адыгея в официальной сводке Минобороны России не упоминалась.

Где еще были взрывы и прилеты в России?

Кроме Адыгеи, серьезные последствия зафиксировали в Орле и Белгороде. По сообщениям местных жителей, в городе Орел прозвучало более десяти взрывов в разных районах, что привело к перебоям с электро- и водоснабжением. Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил повреждения объектов топливно-энергетической инфраструктуры.

В Белгороде, по данным российских Telegram-каналов, под удар попала теплоэлектростанция "Мичуринская" компании "ГП Энергот", после чего возник мощный пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков признал атаку на "энергетический комплекс области", не уточняя масштабов разрушений.



Удар по ТЭЦ в Белгороде / Фото из сети

Также сообщалось о работе ПВО и уничтожении беспилотников в Воронежской и Ростовской областях. В частности БпЛА посетили Таганрог, Каменского и Тарасовского районов.

Отдельные источники утверждают, что во время атаки были поражены позиции российских пусковых установок противовоздушной обороны, в частности комплекс С-300/С-400, что называют "очень ценной целью".

Какими были предыдущие удары по России?