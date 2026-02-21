Похожие на "Шахеды": Татарстан находится под атакой неизвестных дронов

Утром неизвестные дроны атаковали Татарстан. В регионе слышали взрывы.

Мониторинговые каналы пишут, что дроны, похожие на Shahed, атакуют Татарстан. Интересно, что именно здесь расположен завод по производству ударных беспилотников этого типа.

Что известно об атаке БпЛА на Татарстан?

По меньшей мере три взрыва прогремели в небе над Альметьевском. Власти города сообщили о "попытке массированной атаки БПЛА на производственные объекты" и заявили, что ПВО и средства РЭБ работают в усиленном режиме и уничтожают дроны противника.

Из-за опасности в регионе частично отменили учебные занятия и масленичные гуляния.

уже 50 рейсов задержано в аэропорту Казани из-за ограничений и беспилотной опасности. Сейчас в аэропорту много людей, некоторые пассажиры не могут вылететь с вечера. Задержки достигают 14 часов.

Атака дронов на Татарстан: смотрите видео

Россияне в аэропорту Казани ждут задержанные рейсы: смотрите видео

Где еще было "горячо" 21 февраля в России?