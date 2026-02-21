Похожие на "Шахеды": Татарстан находится под атакой неизвестных дронов
- Неизвестные дроны атаковали Татарстан.
- В регионе частично отменили обучение и задержали 50 рейсов в аэропорту Казани.
Утром неизвестные дроны атаковали Татарстан. В регионе слышали взрывы.
Мониторинговые каналы пишут, что дроны, похожие на Shahed, атакуют Татарстан. Интересно, что именно здесь расположен завод по производству ударных беспилотников этого типа.
Смотрите также В России ночью "взрывались" Сочи, Анапа и Краснодар
Что известно об атаке БпЛА на Татарстан?
По меньшей мере три взрыва прогремели в небе над Альметьевском. Власти города сообщили о "попытке массированной атаки БПЛА на производственные объекты" и заявили, что ПВО и средства РЭБ работают в усиленном режиме и уничтожают дроны противника.
Из-за опасности в регионе частично отменили учебные занятия и масленичные гуляния.
уже 50 рейсов задержано в аэропорту Казани из-за ограничений и беспилотной опасности. Сейчас в аэропорту много людей, некоторые пассажиры не могут вылететь с вечера. Задержки достигают 14 часов.
Атака дронов на Татарстан: смотрите видео
Россияне в аэропорту Казани ждут задержанные рейсы: смотрите видео
Где еще было "горячо" 21 февраля в России?
- Ночью в Самарской области России был прилет по Нефтегорскому газоперерабатывающему заводу, что вызвало яркое зарево в небе. Губернатор региона подтвердил атаку на две промышленные площадки.
- В Удмуртии под украинский удар попал Уоткинский завод, который производит ракеты для "Искандер-М" и "Орешник".
- Утром в Саранске загорелся завод крупнейшей российской электротехнической компании. Причины возгорания неизвестны. Предприятие связано с военно-промышленным комплексом России.