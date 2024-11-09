В Тульской области атакован химкомбинат в городе Алексин, руководитель ЦПД

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 9 ноября. В Тульской области дроны атаковали химкомбинат в городе Алексин.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко. На комбинате производятся компоненты для порохов, которые используются в боеприпасах крупных калибров.

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Что известно об атаке на Тульскую область

Утром 9 ноября Коваленко сообщил, что дроны атаковали химкомбинат в Тульской области в городе Алексин.

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В 2013 году предприятие возобновило производство композиционного пресс-материала АГ-4С и освоило выпуск пресс-материала ТЗС-1Ф, что позволило удовлетворить потребности предприятий ракетно-космической отрасли и отрасли обычных вооружений,

– рассказал председатель ЦПД.

Кроме того, на комбинате производятся компоненты для порохов, которые используются в боеприпасах крупных калибров.

Напомним, что 6 ноября дроны ГУР впервые поразили корабли России в Каспийском море. В результате атаки были повреждены по меньшей мере два ракетных корабля "Татарстан" и "Дагестан".