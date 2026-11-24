Россия запустила ударные дроны по Украине: в Киеве слышны сирены и взрывы
Российские военные запустили ударные беспилотники в направлении территории Украины. Из-за угрозы со стороны вражеских дронов в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Призываем немедленно направиться в укрытия, если в вашем регионе объявлена опасность. Все подробности о российской атаке собрал 24 Канал.
Куда летят вражеские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Двое пострадавших в Шевченковском районе. Обоим медики оказали помощь на месте. Российские войска вновь провели атаку на Ковельскую общину на Волыни с помощью реактивных ударных беспилотников. В воздушном пространстве было зафиксировано три дрона. В результате атаки трое человек получили осколочные ранения. Обломки первого беспилотника, сбитого мобильной огневой группой, упали на автостоянку курортного комплекса. Там возник пожар, который уже ликвидировали. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Вторая воздушная цель упала на территории другого предприятия. Погибших и травмированных там нет. Третий дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, его падение не вызвало разрушений и не привело к пострадавшим. Жителей Волыни призывают во время воздушных тревог находиться в укрытиях до сигнала отбоя, ведь опасность представляют не только беспилотники, но и обломки сбитых целей. В Шевченковском районе Киева зафиксировали падение обломков БПЛА и пожар на 1–2 этажах 16-этажного жилого дома. А также – во дворе дома. Экстренные службы направляются на место. В Киеве слышны взрывы! Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру Повторные запуски УАБ в сторону Татарбунара. Шулявка. Виноградарь. Реактивный БПЛА над Киевом! Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем, курс на Димер/Вышгород.
Российские дроны провели атаку на Ковельскую общину на Волыни
Двое пострадавших в Шевченковском районе. Обоим медики оказали помощь на месте.
Российские войска вновь провели атаку на Ковельскую общину на Волыни с помощью реактивных ударных беспилотников. В воздушном пространстве было зафиксировано три дрона. В результате атаки трое человек получили осколочные ранения.
Обломки первого беспилотника, сбитого мобильной огневой группой, упали на автостоянку курортного комплекса. Там возник пожар, который уже ликвидировали. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Вторая воздушная цель упала на территории другого предприятия. Погибших и травмированных там нет. Третий дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, его падение не вызвало разрушений и не привело к пострадавшим.
Жителей Волыни призывают во время воздушных тревог находиться в укрытиях до сигнала отбоя, ведь опасность представляют не только беспилотники, но и обломки сбитых целей.
В Шевченковском районе Киева зафиксировали падение обломков БПЛА и пожар на 1–2 этажах 16-этажного жилого дома. А также – во дворе дома. Экстренные службы направляются на место.
В Киеве слышны взрывы!
Реактивный БПЛА, направляющийся к Днепру
Повторные запуски УАБ в сторону Татарбунара.
Шулявка.
Виноградарь.
Реактивный БПЛА над Киевом!
Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем, курс на Димер/Вышгород.