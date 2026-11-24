22:53, 24 ноября

Российские войска вновь провели атаку на Ковельскую общину на Волыни с помощью реактивных ударных беспилотников. В воздушном пространстве было зафиксировано три дрона. В результате атаки трое человек получили осколочные ранения.

Обломки первого беспилотника, сбитого мобильной огневой группой, упали на автостоянку курортного комплекса. Там возник пожар, который уже ликвидировали. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Вторая воздушная цель упала на территории другого предприятия. Погибших и травмированных там нет. Третий дрон удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, его падение не вызвало разрушений и не привело к пострадавшим.

Жителей Волыни призывают во время воздушных тревог находиться в укрытиях до сигнала отбоя, ведь опасность представляют не только беспилотники, но и обломки сбитых целей.