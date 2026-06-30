Подробности отражения вражеского удара изложены в отчете Воздушных сил.

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Что известно об атаке?

Противник атаковал ударными БПЛА, в частности реактивными, типа "Шахед", "Италмас", "Гербера", а также дронами-имитаторами "Пародия". Беспилотники летели из Курска, Орла, ТОТ Донецкой области и Крыма.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 вражеских БПЛА … на севере, юге, в центре и на востоке страны,

– говорится в сообщении ВВС.

При этом 13 дронов попали в цель в 10 точках, еще в 2 точках упали обломки. В Воздушных силах отмечают, что атака продолжается – в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.



Сбитые цели / ПС

Отметим, что накануне, 29 июня, под ударом оказались, в частности, Харьков и Днепр. На Харьков летели КАБы – один из боеприпасов попал в Холодногорский район города.

В результате удара погибла 23-летняя женщина, еще 12 человек получили ранения, один из пострадавших находится в критическом состоянии. В результате обстрела поврежден трамвай, электросети, более 15 автомобилей, промышленный объект и жилые дома.

А для Днепра объявляли дроновую и ракетную угрозу. Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что удар пришелся по одному из предприятий. Известно о пяти погибших и 29 раненых.