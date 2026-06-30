Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

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Что известно о взрывах в Кропивницком?

Начальник Кировоградской ОВА сообщил, что в 07:38 в Кропивницком районе была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в 07:54 российский реактивный БПЛА летел в направлении города с юга.

В 08:02 угроза достигла и Новоукраинского района. Около 08:07 в области прогремели мощные взрывы.

В 08:21 в Кропивницком и Новоукраинском районах прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги. Несмотря на это, Россия продолжает запускать БПЛА в направлении Украины, а жителям рекомендуют оперативно реагировать на угрозу.

По словам Райковича, силы ПВО эффективно нанесли удары по вражеским целям. По предварительным данным – пострадавших нет. Все последствия атаки в настоящее время уточняются.

Еще раз призываю – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Не публикуйте никаких фото или видео – не помогайте врагу,

– написал Райкович.

Когда еще оккупанты атаковали Кропивницкий?

В ночь на 29 июня Россия в очередной раз запустила дроны по Украине. Под вражеский обстрел попал и Кропивницкий.

Утром в ОВА уточнили последствия атаки. Там подтвердили вражеский удар по областному центру. По данным администрации, целью стало одно из предприятий. Там возник пожар. Спасатели работали полночи и успешно ликвидировали возгорание.

Поздно вечером 20 июня россияне обстреляли Кропивницкий. В городе есть повреждения. В ОВА отметили, что в результате атаки жилые дома не пострадали, а пожар возник на территории одного из предприятий.