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24 Канал Новости Украины Новая волна атак с использованием дронов: где в Украине звучит тревога и куда направляются вражеские цели
25 октября, 21:40
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Новая волна атак с использованием дронов: где в Украине звучит тревога и куда направляются вражеские цели

Вероника Соцкова

Российская армия продолжает проводить атаки на Украину с помощью ударных беспилотников. В связи с этим в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

"24 Канал" отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникала угроза атак.

Где существует угроза ударов?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

 

22:27, 25 октября

БПЛА из акватории Черного моря, следующий курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.

22:09, 25 октября

Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков)

22:05, 25 октября

Реактивный БПЛА из Житомирской области в направлении Винницкой области (Козятин).

21:54, 25 октября

Отражение угрозы применения баллистического вооружения.

21:53, 25 октября

Россия совершила атаку на Каменец-Подольский

В Каменец-Подольском районе в результате российской атаки поврежден объект энергетики. Происходят аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Также повреждены окна в двух жилых домах. По предварительным данным, пострадавших нет.

21:40, 25 октября

Угроза применения баллистического оружия с севера.

21:37, 25 октября

Реактивный БПЛА пролетел над югом Винницкой области в направлении Хмельницкой области.

21:27, 25 октября

Реактивные БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области.

21:07, 25 октября

Черниговская область: новые реактивные БПЛА направляются в Славутич.

20:53, 25 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Харькова.

20:30, 25 октября

БПЛА в Лозовой, Харьковская область, с юго-востока

 

20:23, 25 октября

Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Балты, направляясь в Винницкую область.

20:19, 25 октября

Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.

20:18, 25 октября

УАБы в Харьковскую область.

20:16, 25 октября

Реактивный БПЛА из Житомирской области в Винницкую область, курсом на Козятин.

20:09, 25 октября

Житомир – реактивный БПЛА, приближающийся к городу с востока

20:01, 25 октября

Реактивные БПЛА в Черниговской области: мимо Городни в юго-западном направлении