Новая волна атак с использованием дронов: где в Украине звучит тревога и куда направляются вражеские цели
Российская армия продолжает проводить атаки на Украину с помощью ударных беспилотников. В связи с этим в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
"24 Канал" отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникала угроза атак.
Где существует угроза ударов?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА из акватории Черного моря, следующий курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области. Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков) Реактивный БПЛА из Житомирской области в направлении Винницкой области (Козятин). Отражение угрозы применения баллистического вооружения. В Каменец-Подольском районе в результате российской атаки поврежден объект энергетики. Происходят аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Также повреждены окна в двух жилых домах. По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза применения баллистического оружия с севера. Реактивный БПЛА пролетел над югом Винницкой области в направлении Хмельницкой области. Реактивные БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области. Черниговская область: новые реактивные БПЛА направляются в Славутич. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Харькова. Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Балты, направляясь в Винницкую область. Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад. УАБы в Харьковскую область. Реактивный БПЛА из Житомирской области в Винницкую область, курсом на Козятин. Житомир – реактивный БПЛА, приближающийся к городу с востока Реактивные БПЛА в Черниговской области: мимо Городни в юго-западном направлении
Россия совершила атаку на Каменец-Подольский
БПЛА из акватории Черного моря, следующий курсом на Белгород-Днестровский район Одесской области.
Реактивный БПЛА из Черного моря в направлении Николаевской области (Очаков)
Реактивный БПЛА из Житомирской области в направлении Винницкой области (Козятин).
Отражение угрозы применения баллистического вооружения.
В Каменец-Подольском районе в результате российской атаки поврежден объект энергетики. Происходят аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Также повреждены окна в двух жилых домах. По предварительным данным, пострадавших нет.
Угроза применения баллистического оружия с севера.
Реактивный БПЛА пролетел над югом Винницкой области в направлении Хмельницкой области.
Реактивные БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области.
Черниговская область: новые реактивные БПЛА направляются в Славутич.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Харькова.
Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Балты, направляясь в Винницкую область.
Реактивный БПЛА пролетает через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на запад.
УАБы в Харьковскую область.
Реактивный БПЛА из Житомирской области в Винницкую область, курсом на Козятин.
Житомир – реактивный БПЛА, приближающийся к городу с востока
Реактивные БПЛА в Черниговской области: мимо Городни в юго-западном направлении