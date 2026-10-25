Новая волна атак с использованием дронов: где в Украине звучит тревога и куда направляются вражеские цели

Российская армия продолжает проводить атаки на Украину с помощью ударных беспилотников. В связи с этим в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

"24 Канал" отслеживает передвижения российских дронов и сообщает, где возникала угроза атак.

Где существует угроза ударов?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте