Россия дважды за утро совершила атаку на Винницу: есть пострадавшие
Утром 24 ноября российские военные провели две атаки на Винницу. В результате повторного удара зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, а также повреждены транспортные средства.
Об этом мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил в социальных сетях.
Что известно об ударах?
Первые взрывы в городе прогремели во время воздушной тревоги в 5 утра. По словам мэра, они были связаны со сбиванием вражеского беспилотника.
Уже в 06:56 был повторно объявлен сигнал воздушной тревоги. Впоследствии россияне нанесли повторный удар, в результате которого было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.
Кроме того, повреждены троллейбус и автомобиль.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.
По состоянию на 8:50 стало известно о четырех пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.
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