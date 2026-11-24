Утром 24 ноября российские военные провели две атаки на Винницу. В результате повторного удара зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, а также повреждены транспортные средства.

Об этом мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил в социальных сетях.

Что известно об ударах?

Первые взрывы в городе прогремели во время воздушной тревоги в 5 утра. По словам мэра, они были связаны со сбиванием вражеского беспилотника.

Уже в 06:56 был повторно объявлен сигнал воздушной тревоги. Впоследствии россияне нанесли повторный удар, в результате которого было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.

Кроме того, повреждены троллейбус и автомобиль.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

По состоянию на 8:50 стало известно о четырех пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

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