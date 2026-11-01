Россия провела атаку на Волынь десятью "Шахедами": есть раненый, повреждена инфраструктура

В ночь на 1 ноября и утром Волынская область подверглась атаке российских ударных БПЛА. На регион было направлено десять БПЛА типа "Шахед".

О последствиях вражеского удара сообщил временно исполняющий обязанности председателя Волынской областной государственной администрации Роман Романюк.

Каковы последствия атаки на Волынь?

Попадания и падение обломков зафиксировали на территории Камень-Каширского района. В частности, под ударом оказалась Маневицкая община.

В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, среди них – недействующие здания. К счастью, погибших нет. Один человек получил ранение, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По состоянию на 10:30 воздушная тревога в области продолжалась. Жителей Волыни призвали не пренебрегать правилами безопасности и во время сигнала тревоги находиться в укрытиях.

Напомним, 1 ноября российские войска провели массированную атаку беспилотниками на несколько регионов Украины, в частности Киевскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Хмельницкую области.

В Киевской области – последствия атаки Ущерб зафиксирован в шести районах, в частности повреждены энергетические объекты, частные дома и гражданские сооружения, а в Обуховском районе пострадала женщина.

В Житомирской области российские удары повредили энергетическую инфраструктуру, поэтому без света остались более 650 населенных пунктов. В Днепропетровской области после ночных атак почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах остались без электроэнергии.

Хмельницкая область также подверглась массированной атаке дронов: силы ПВО уничтожили значительное количество БПЛА, однако были повреждены энергообъекты и произошли аварийные отключения электроэнергии. Энергетики в пострадавших регионах работают над восстановлением электроснабжения, а жителей призывают не игнорировать воздушные тревоги и находиться в укрытиях.