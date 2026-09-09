Масштабный удар по Новороссийску: загорелся мазутный терминал, пострадал логистический хаб флота

Российский портовый город Новороссийск в ночь на 9 сентября подвергся массированной атаке беспилотников. На территории местного мазутного терминала вспыхнул масштабный пожар.

Благодаря видео очевидцев стало известно и о других последствиях удара. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.

Что известно о массированной воздушной атаке на Новороссийск 9 сентября?

По данным мониторинговых каналов, в частности Astra и Dnipro Osint, был нанесен мощный воздушный удар беспилотных аппаратов по российскому портовому городу Новороссийск. И он привел к прямым попаданиям и возгоранию как минимум одного большого резервуара с нефтепродуктами. Последствия обстрела подтверждают многочисленные видеозаписи с места событий.

Тревога для местных жителей началась еще накануне вечером, когда примерно в 23 часа раздались первые взрывы. Ночью местные власти объявили о ракетной опасности. Очевидцы писали в социальных сетях о массированной атаке – БПЛА наносили удары по городу одновременно с нескольких направлений. Мобильные огневые группы порта пытались сбить цели с помощью стрелкового оружия, работали и другие средства ПВО, однако это все не слишком помогло.

Аналитики подсчитали, что главной целью ночного удара стало ООО "Новороссийский мазутный терминал". Резервуарный парк этого объекта имеет общую вместимость 119 000 кубических метров, а его проектная мощность перевалки достигает 4 миллионов тонн мазута в год. Поражение такого мощного узла наносит прямой удар по экспорту тяжелых нефтепродуктов, доходы от которого Россия напрямую направляет на финансирование войны.

Власти Новороссийска тем временем традиционно преуменьшают масштабы последствий. Чиновники утверждают лишь о падении обломков на территории промышленных предприятий и вблизи жилой застройки. Однако эти слова полностью опровергаются кадрами мощного пламени и серией вторичных взрывов в портовой зоне.

Взрывы в городе Новороссийске: смотрите видео очевидцев

Пожар в порту Новороссийска: смотрите видео очевидцев

Прилеты по Новороссийску: смотрите видео очевидцев (18+, слышна брань)

Добавим, что важность Новороссийска для российской экономики и военной машины трудно переоценить. Этот город является главными морскими воротами для экспорта энергоносителей. Всего в двух километрах от пострадавшего мазутного терминала расположен крупнейший на Черном море нефтяной терминал "Шесхарис", который является конечной точкой нефтепровода "Транснефть" – именно через него Россия экспортирует свою нефть.

Помимо энергетического сектора, Новороссийск играет критическую роль в военной логистике. К счастью, систематические удары украинских сил ощутимо снижают эту роль. Также отметим, что город является последним относительно безопасным форпостом для российских носителей крылатых ракет "Калибр".