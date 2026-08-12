Об этом сообщает Exillenova+ со ссылкой на спутниковые снимки.

Что пострадало?

Судя по имеющимся спутниковым снимкам, повреждения зафиксированы на территории зернового терминала НКХП. Там заметны повреждения зернохранилищ и транспортной инфраструктуры, в частности элеваторов.

НКХП является одним из трех основных зерновых терминалов Новороссийска. По приведенным оценкам, он обеспечивает около 12% российского экспорта зерна. Еще два больших терминала – НЗТ и КСК – занимают около 12% и 14% соответственно и, судя по спутниковым снимкам, на этот раз остались неповрежденными.

В целом три зерновых терминала Новороссийска обеспечивают около 40% российского экспорта зерна. При этом через Азово-Черноморский бассейн проходит около 80% этого экспорта.

Спутники зафиксировали повреждения в Новороссийске / Фото Exillenova+

Отдельно значительные последствия атаки понесла военно-морская база России в Новороссийске. По спутниковым данным, вероятно, повреждения получили несколько кораблей и судов Черноморского флота.

Среди них – фрегат проекта 11356Р "Адмирал Макаров". На нем возможны повреждения в районе пусковых установок ракет "Калибр", а также задней надстройки с радиолокационными системами.

Также, вероятно, пострадал однотипный фрегат "Адмирал Эссен". Повреждения на нем зафиксировали в районе пусковых установок "Калибр". Каждый из этих фрегатов имеет по восемь пусковых ячеек для ракет.

Кроме того, среди возможных пораженных объектов называют тральщик проекта 266М, опытное судно проекта 20360 ОС "Виктор Чероков" и патрульный корабль проекта 22160, конкретный борт которого пока не удалось идентифицировать.

Вероятно, повреждения получил и разведывательный корабль проекта 864 "Приазовье". На спутниковых снимках можно увидеть возможное поражение его кормовой части, однако определить точный масштаб повреждений пока сложно. Также на территории базы зафиксированы повреждения береговой инфраструктуры 4-й бригады подводных лодок и неустановленного сухогруза.

Еще одной важной целью стал нефтеэкспортный терминал "Шесхарис". Зафиксировано повреждение его основных причалов, в частности причала № 1, который используется для обслуживания больших танкеров классов Aframax и Suezmax.

Предположительно, во время погрузки был атакован танкер класса Aframax. На спутниковых снимках после атаки заметны следы горения, значительное количество пожарной пены и нефтяные пятна в воде.