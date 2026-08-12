Об этом 12 августа заявил мэр города Андрей Кравченко.

Что известно о чрезвычайной ситуации в России?

По его словам, после завершения воздушной атаки он выехал на места повреждений, где работают оперативные службы. В городе создали штаб для координации работ по ликвидации последствий удара.

После снятия угрозы атаки БПЛА я выехал на места повреждений, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями,

– заявил Кравченко.

Одним из самых серьезных последствий атаки стало повреждение системы водоснабжения. Мэр города заявил, что в результате удара произошел прорыв двух водопроводов, обеспечивающих Новороссийск водой. Из-за этого подачу воды в город приостановили.

О приостановке водоснабжения также сообщила Автономная теплоэнергетическая компания Новороссийска. Там отметили, что из-за отсутствия холодной воды пришлось приостановить и подачу горячей воды по всему городу. Причина заключается в том, что холодная вода необходима для стабильной и безопасной работы теплоэнергетического оборудования.

Возобновить водоснабжение жителям пообещали после того, как появится техническая возможность для запуска оборудования.

По словам Кравченко, после атаки в Новороссийске продолжается обследование территорий, в частности поиск обломков беспилотников. К ликвидации последствий привлечены управляющие компании и ремонтные бригады. Они расчищают поврежденные территории и работают над восстановлением инфраструктуры.

Российский мэр также сообщил о многочисленных пожарах, возникших в результате атаки.

Напомним, в ночь на 12 августа Новороссийск подвергся масштабной атаке беспилотниками и ракетами. По сообщениям украинских источников, для удара по российским военным объектам могли применяться дроны "Паляница" и ракеты "Нептун".

В частности, сообщалось об ударе по российской военно-морской базе в Новороссийске. Также после ночной атаки приостановил работу российский зерновой терминал в городе. Его владелец подтвердил повреждения объекта.