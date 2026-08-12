Про це 12 серпня заявив мер міста Андрій Кравченко.

Що відомо про надзвичайну ситуацію в Росії?

За його словами, після завершення повітряної атаки він виїхав на місця пошкоджень, де працюють оперативні служби. У місті створили штаб для координації робіт із ліквідації наслідків удару.

Після скасування загрози атаки БпЛА я виїхав на місця пошкоджень, щоб оцінити ситуацію та поспілкуватися з мешканцями,

– заявив Кравченко.

Новоросійськ після атаки дронів: дивіться відео

Одним із найсерйозніших наслідків атаки стало пошкодження системи водопостачання. Мер міста заявив, що внаслідок удару стався прорив двох водоводів, які забезпечують Новоросійськ водою. Через це подачу води в місто призупинили.

Про зупинку водопостачання також повідомила Автономна теплоенергетична компанія Новоросійська. Там зазначили, що через відсутність холодної води довелося призупинити й подачу гарячої води по всьому місту. Причина полягає в тому, що холодна вода необхідна для стабільної та безпечної роботи теплоенергетичного обладнання.

Відновити водопостачання жителям пообіцяли після того, як з'явиться технічна можливість для запуску обладнання.

За словами Кравченка, після атаки в Новоросійську триває обстеження територій, зокрема пошук уламків безпілотників. До ліквідації наслідків залучили керуючі компанії та ремонтні бригади. Вони розчищають пошкоджені території та працюють над відновленням інфраструктури.

Російський мер також заявив про численні пожежі, які виникли внаслідок атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Новоросійськ зазнав масштабної атаки безпілотниками та ракетами. За повідомленнями українських джерел, для удару по російських військових об'єктах могли застосовуватися дрони "Паляниця" та ракети "Нептун".

Зокрема, повідомлялося про удар по російській військово-морській базі в Новоросійську. Також після нічної атаки призупинив роботу російський зерновий термінал у місті. Його власник підтвердив пошкодження об'єкта.