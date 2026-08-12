Про це повідомляє Exillenova+ з посиланням на супутникові знімки.

Що потрапило під удар?

За наявними супутниковими знімками, ураження зафіксували на території зернового терміналу НКХП. Там помітні пошкодження зерносховищ та транспортної інфраструктури, зокрема елеваторів.

НКХП є одним із трьох основних зернових терміналів Новоросійська. За наведеними оцінками, він забезпечує близько 12% російського експорту зерна. Ще два великі термінали – НЗТ і КСК – мають близько 12% та 14% відповідно і, судячи із супутникових знімків, цього разу залишилися неушкодженими.

Загалом три зернові термінали Новоросійська забезпечують близько 40% російського експорту зерна. Водночас через Азово-Чорноморський басейн проходить близько 80% такого експорту.

Супутники показали ураження у Новоросійську / Фото Exillenova+

Окремо значних наслідків атаки зазнала військово-морська база Росії в Новоросійську. За супутниковими даними, ймовірно, пошкоджень зазнали кілька кораблів і суден Чорноморського флоту.

Серед них – фрегат проєкту 11356Р "Адмірал Макаров". На ньому можливі пошкодження в районі пускових установок ракет "Калібр", а також задньої надбудови з радарними системами.

Також імовірно уражений однотипний фрегат "Адмірал Ессен". Пошкодження на ньому зафіксували в районі пускових установок "Калібр". Кожен із цих фрегатів має по вісім пускових комірок для ракет.

Крім того, серед можливих уражених об'єктів називають тральщик проєкту 266М, дослідне судно проєкту 20360 ОС "Віктор Чероков" та патрульний корабель проєкту 22160, конкретний борт якого поки не вдалося ідентифікувати.

Ймовірно, пошкоджень зазнав і розвідувальний корабель проєкту 864 "Приазов'я". На супутникових знімках можна побачити можливе ураження його кормової частини, однак визначити точний масштаб пошкоджень наразі складно. Також на території бази зафіксували ураження берегової інфраструктури 4-ї бригади підводних човнів та невстановленого суховантажного судна.

Ще однією важливою ціллю став нафтоекспортний термінал "Шесхаріс". Зафіксовано ураження його основних причалів, зокрема причалу №1, який використовують для обслуговування великих танкерів класів Aframax і Suezmax.

Імовірно, під час завантаження був атакований танкер класу Aframax. На супутникових знімках після атаки помітні сліди горіння, значна кількість пожежної піни та нафтові плями у воді.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Новоросійськ зазнав масштабної атаки безпілотниками та ракетами. За повідомленнями українських джерел, для удару по російських військових об'єктах могли застосовуватися дрони "Паляниця" та ракети "Нептун".

Згодом у місті запровадили режим надзвичайної ситуації. А одним із найсерйозніших наслідків атаки стало пошкодження системи водопостачання. Мер міста заявив, що внаслідок удару стався прорив двох водоводів, які забезпечують Новоросійськ водою. Через це подачу води в місто призупинили.