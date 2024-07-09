"Вот он летит": россияне показали момент мощного удара дронов по НПЗ

По меньшей мере 5 украинских дронов атаковали российский нефтеперерабатывающий завод в Калаче-на-Дону. Появились кадры, на которых видны последствия удара и беспилотники в момент прилета.

Речь идет о НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области, который был под прицелом рано утром 9 июля, – информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-паблики.

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Удар дронов по НПЗ в Волгоградской области

Вражеские телеграм-каналы утверждают, всего на завод упало не менее трех беспилотников, а остальные – якобы приземлились рядом с хлебозаводом. Вспыхнул пожар.

Вот он (дрон – 24 Канал) летит, смотри,

– кричит мужской голос на видео, что распространяют в сети.

На кадрах действительно видно БПЛА на подлете к нефтебазе. Кроме того, можно услышать взрыв и увидеть огромный столб черного дыма, поднимающийся из языков не менее масштабного пламени.

Атака дронов по НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереработка": смотрите видео

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Россиянам даже пришлось закрыть аэропорты Волгограда и Астрахани из-за угрозы повторной атаки дронов на регион. Прием самолетов и их вылет были приостановлены.

БПЛА летят на российский НПЗ в Волгоградской области: смотрите видео

Об атаке телеграм-каналы написали около 05:50, 9 июля. И по состоянию на 09:20 пожар на местах прилетов в районе российского НПЗ все еще тушили.