Это атака на продовольственную безопасность всего мира, – Кубраков пояснил, что Россия повредила в Одесской области

Александр Кубраков прокомментировал атаку российских дронов-камикадзе на Одесскую область. Он объяснил западным партнерам последствия агрессии России против Украины.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков создал пост в соцсетях. В нем он прокомментировал атаку России на порты Дунайского региона.

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Что сказал Кубраков

По словам министра, в результате ночной атаки России на Рени и Измаил в Одесской области повреждены административные здания, склады для зерновых грузов, емкости для хранения масла и автотранспорт. Также пострадали семь водителей, которых отвезли в больницы.

Несмотря на попытки агрессора снизить экспортный потенциал, порты продолжают работать. В то же время каждая атака на портовую инфраструктуру Украины – это атака на продовольственную безопасность всего мира,

– сказал Кубраков.

Он сообщил, что государство-террорист в период с 18 июля по 13 сентября 2023 года повредило и частично уничтожило 105 объектов портовой инфраструктуры. В результате этих атак страны-агрессорки и блокирования Россией украинских морских портов сокращен экспорт зерновых грузов в страны Азии, Африки и Европы на почти 3 миллиона тонн в месяц.

Кубраков назвал порты Дунайского кластера единственным водным путем для украинского агроэкспорта. Он призвал союзников защитить этот район мощными системами ПВО, иначе негативные последствия для стран, зависящих от украинской агропродукции, будут еще больше.

Что сказал Кипер

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона сообщил о тенденции к увеличению атак со стороны России. Враг пытается атаковать Одесскую область все большим количеством дронов-камикадзе.

Каждый день наши Воздушные силы делают многое для того, чтобы это все уничтожить на подлетах. К сожалению, есть попадания,

– сказал он.

По его словам, атака в ночь на 13 сентября затронула портовую инфраструктуру. Еще получили повреждения дома, а также пострадали многие перевозочные авто, которые водители оставили на ночь. В результате прилета 28 машин получили повреждения. Следственные группы уже отработали. Комиссия описывает повреждения.

Кипер подтвердил, что в настоящее время известно о семи пострадавших людях. Трое из них в тяжелом состоянии доставлены из Рени в областной центр. Сейчас они находятся в больницах Одессы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Еще трое пострадавших из Рени находятся в состоянии средней тяжести. Они остались в этом городе и получают медицинскую помощь в местных больницах. Человек, пострадавший в городе Измаил, после получения медицинской помощи в больнице уже восстанавливается дома. Кипер подчеркнул, что местные власти и ВСУ делают все возможное, чтобы защитить жителей во время российских атак на портовую инфраструктуру в Одесской области.

Что известно об атаке России в ночь на 13 сентября