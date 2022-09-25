Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Ранее сообщалось о том, что ВСУ сбили на Юге подобный дрон, которым враг планировал атаковать Николаев.

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Утренняя атака по Одессе

Братчук отметил, что утром 25 сентября враг направил в Одессу 4 дрона-камикадзе Shahed-136. Один из них сбили силы ПВО, 3 попали в админздание в центре города. К счастью, пострадавших нет. Одесса готовилась к тому, что россияне будут атаковать дронами именно южные города. Уже была атака на порт, также в Николаевской области сбили подобный дрон.

Враг пытается давить психологически, попадать в объекты инфраструктуры. Сейчас наши специалисты исследуют эти дроны, тактику врага. Я уверен, что ответ наших военных на такие атаки будет очень достойным,

– заметил представитель Одесской ОВА.

Вероятность новых атак

Он продолжил, что с утра спасатели не сразу начали ликвидацию последствий удара, потому что сигнал воздушной тревоги раздавался полтора часа. Была реальная угроза повторных ударов. Она до сих пор остается. Даже когда дрон сбивают, есть очень много обломков, летящих в разные стороны. Тоже мощная взрывная волна. В частности, после предварительной атаки именно от взрывной волны разрушениям подверглись 4 дома.

"Я обращаюсь к одесситам. Надо быть внимательными и беречь себя", – подчеркнул Братчук.

Горожанам напомнили об ответственности за фото "прилетов"

Представитель Одесской ОВА также напомнил о том, что нельзя публиковать фото "прилетов". В частности, это было утром, и этими фотографиями уже пользовались вражеские телеграм-каналы, а затем и вражеская разведка.

Это прямая работа на врага. Есть уголовная ответственность. И у некоторых таких особенно активных уже проверяют ip-адреса, и мы их обязательно найдем. Итак, еще раз повторяю о правилах поведения,

– подчеркнул он.

Братчук о новой возможной угрозе атаки дронами по Одессе: смотрите видео

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