Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Раніше повідомлялось про те, що ЗСУ збили на Півдні подібний дрон, яким ворог планував атакувати Миколаїв.

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Ранкова атака по Одесі

Братчук зазначив, що вранці 25 вересня ворог скерував на Одесу 4 дрони-камікадзе Shahed-136. Один з них збили сили ППО, 3 влучили в адмінбудівлю в центрі міста. На щастя, постраждалих немає. Одеса готувалась до того, що росіяни дронами атакуватимуть саме південні міста. Вже була атака на порт, також на Миколаївщині збили подібний дрон.

Ворог намагається тиснути психологічно, влучати в об'єкти інфраструктури. Зараз наші фахівці досліджують ці дрони, тактику ворога. Я впевнений, що відповідь наших військових на такі атаки буде дуже гідною,

– зауважив речник Одеської ОВА.

Імовірність нових атак

Він продовжив, що зранку рятувальники не одразу почали ліквідацію наслідків удару, тому що сигнал повітряної тривоги лунав півтори години. Була реальна загроза повторних ударів. Вона й досі залишається. Навіть коли дрон збивають, є дуже багато уламків, які летять у різні сторони. Також потужна вибухова хвиля. Зокрема, після попередньої атаки саме від вибухової хвилі руйнацій зазнали 4 будинки.

"Я звертаюсь до одеситів. Треба бути уважними й берегти себе", – наголосив Братчук.

Містянам нагадали про відповідальність за фото "прильотів"

Речник Одеської ОВА також нагадав про те, що не можна публікувати фото "прильотів". Зокрема, це було вранці, й цими світлинами вже користувались ворожі телеграм-канали, а відтак і ворожа розвідка.

Це пряма робота на ворога. Є карна відповідальність. І в деяких таких особливо активних уже перевіряють ip-адреси, і ми їх обов'язково знайдемо. Тож, ще раз повторюю про правила поведінки,

– підкреслив він.

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