Украинские дроны атаковали полигон "Капустин Яр", с которого запускают "Орешник"

В России заявили о налете украинских беспилотников на 4-й Государственный центральный межвидовой полигон "Капустин Яр". Он расположен в Астраханской области.

В районе полигона работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Милитарный.

Что известно об атаке по "Капустиному Яру"?

Мониторинговый телеграмм-канал "Радар ВРВ" утром 17 января писал, что в районе "Капустиного Яра" работала ПВО.

Полигон используется, в частности, для запусков баллистических ракет средней дальности из комплекса "Орешник". Именно такой ракетой вечером 8 января Россия ударила по окрестностям Львова.

Кроме этого, на полигоне проводят испытания широкого спектра ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, а также различных ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны.

В интервью 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что вряд ли в ближайшее время Россия запустит по Украине, в частности Киеву, "Орешник". Он отметил, что проблема "Арешника" слишком преувеличена. Гораздо опаснее, по его словам, есть удары "Искандерами" или "Кинжалами".

Дроны атакуют "Капустин Яр" не впервые