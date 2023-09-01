Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный обозреватель Александр Мусиенко, отметив, что теперь врагу нужно защищать не только Крым и другие оккупированные территории, но и свои регионы.

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Дроны играют важную роль

Мусиенко отметил, что ракету иногда можно увидеть на радаре быстрее, чем заметить тот или иной тип дрона. Потому беспилотники всегда должны быть в игре. А, например, комбинированные атаки усложняют работу силам ПВО.

Даже при наличии ракет дроны будут играть важную роль,

– подчеркнул военный обозреватель.

По его словам, беспилотниками гораздо легче уничтожать самолеты, которые стоят незащищенные на аэродромах. К тому же можно взрывчаткой, которую несет дрон, поразить и что-то более защищенное.

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Военный обозреватель отметил, что у россиян все же есть средства ПВО разных типов, системы радиоэлектронной борьбы и антидроновые системы. Просто все это так же уязвимо, так что враг не может на 100% защититься.

К тому же, по его словам, оккупанты защищают Крым, временно оккупированные территории на Юге и Востоке Украины, а также прикрывают свои войска, пытаясь противодействовать наступлению ВСУ.

Они так же там понесут потери ПВО. То есть им и там нужно чем-то заменить,

– объяснил Мусиенко.

А тут еще, обратил внимание глава Центра военно-правовых исследований, добавилась и территория России, где также нужно усилить ПВО. Поэтому, вероятно, оккупанты теперь будут искать способы противодействия.

Он предполагает, что россияне просто перебазируют самолеты на дальние базы, посчитав, что там им ничего не угрожает. Касательно других объектов атак противник также будет придумывать какие-то способы. Однако это не всегда означает, что россияне найдут пути реализации и воплощения в жизнь своих решений.

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