Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий оглядач Олександр Мусієнко, зауваживши, що тепер ворогу потрібно захищати не лише Крим та інші окуповані території, а й свої регіони.

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Дрони відіграють важливу роль

Мусієнко зазначив, що ракету подекуди можна побачити на радарі швидше, ніж помітити той чи інший тип дрона. Тому безпілотники завжди мають бути у грі. А, наприклад, комбіновані атаки ускладнюють роботу силам ППО.

Навіть за умови наявності ракет дрони відіграватимуть важливу роль,

– наголосив військовий оглядач.

За його словами, безпілотниками значно легше знищувати літаки, які стоять незахищені на аеродромах. До того ж можна вибухівкою, яку несе дрон, уразити й щось більш захищене.

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Військовий оглядач зауважив, що у росіян все ж таки є засоби ППО різних типів, системи радіоелектронної боротьби та антидронові системи. Просто все це так само вразливе, тож ворог не може на 100% захиститися.

До того ж, за його словами, окупанти захищають Крим, тимчасово окуповані території на Півдні та Сході України, а також прикривають свої війська, намагаючись протидіяти наступу ЗСУ.

Вони так само там зазнають втрат ППО. Тобто їм і там треба чимось замінити,

– пояснив Мусієнко.

А тут ще, звернув увагу керівник Центру військово-правових досліджень, додалася і територія Росії, де також потрібно посилити ППО. Тому, ймовірно, окупанти нині шукатимуть способи протидії.

Він припускає, що росіяни просто перебазують літаки на дальні бази, вирішивши, що там їм нічого не загрожує. Щодо інших об'єктів атак противник також вигадуватиме якісь способи. Однак це не завжди означає, що росіяни знайдуть шляхи реалізації та втілення у життя своїх рішень.

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