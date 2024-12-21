Часто беспилотники-приманки несут напечатанный на 3D-принтере шар, завернутый в фольгу. Она имитирует боеголовку иранского дрона Shahed-136, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Вражеский БПЛА застрял на дереве

Именно такой фальшивый дрон был обнаружен в одном из населенных пунктов Киевской области. Он повис прямо на дереве. Пиротехники сняли остатки вражеского беспилотника-приманки с дерева. К счастью, этот дрон не имел боевой части и не представлял угрозы для жителей.

️Не приближайтесь к подозрительным предметам, даже если они кажутся безопасными! Если заметили что-то подозрительное, звоните по телефону 101,

– предупредили в ГСЧС.

Российский дрон-приманка попал в "ловушку" дерева на Киевщине / Фото ГСЧС

К слову, в ночь на 21 декабря Россия атаковала Украину 113 ударными беспилотниками, из которых 57 были сбиты противовоздушной обороной.