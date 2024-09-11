Почти 150 дронов в разных областях: в ISW проанализировали массированную атаку дронов по России

В ночь на 10 сентября Россию массированно атаковали дроны. В разных областях раздавались мощные взрывы, а на утро оккупанты отчитались о якобы 144 сбитых БПЛА.

В Институте изучения войны подробно проанализировали массированную атаку дронов. Аналитики отметили, что эти события разозлили российское общество, особенно – так называемых "военкоров".

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Массированная атака дронов в России

Аналитики ISW пишут, что в ночь с 9 на 10 сентября дроны массированно атаковали Россию. Российское минобороны заявило, что якобы "перехватило" 144 беспилотника, из которых 72 над Брянской областью, еще 20 – над Москвой.