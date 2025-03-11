"Мы должны быть начеку": Путину сообщили о массированной атаке по России

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже сообщили о масштабной атаке дронов по России, которая произошла ночью 11 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Песков высказался об атаке БпЛА

Дмитрий Песков 11 марта прокомментировал атаку дронов на Москву и ряд других российских регионов.

Путину доложено об атаке беспилотников на Московский регион,

– лаконично сказал он.

Представитель Кремля также цинично заявил, что Украина якобы "бьет по жилым домам", а российские военные продолжают поражать "военные и околовоенные цели".

Понятно, никто не собирается надевать розовые очки и рассчитывать, что режим вдруг сразу откажется от своей нацистской сущности. Нет, они не откажутся. Мы должны быть начеку,

– уже традиционно подчеркнул российский чиновник.

К тому же Песков отметил, что российские так называемые силы ПВО якобы "очень хорошо сработали" во время отражения атаки беспилотников на Московский регион.

Напомним, в минобороны страны-агрессора заявили, что этой ночью их средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 337 беспилотников. Из-за атаки БпЛА россияне ввели режим "Ковер", который предусматривает временные ограничения на прилет и вылет самолетов во всех столичных аэропортах.