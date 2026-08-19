Об этом пишут российские СМИ.

Что известно об атаках?

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью российская ПВО якобы уничтожила 25 беспилотников, направлявшихся в столицу. Сначала он сообщил об 11 БПЛА, затем заявил еще о 10, а утром – еще о четырех. По его словам, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Из-за угрозы атак беспилотников в Московском регионе временно ограничивали работу аэропортов. В частности, ограничения действовали в Домодедово и Жуковском, а Внуково и Шереметьево работали с согласования соответствующих органов. Впоследствии ограничения были отменены.

Временные ограничения из-за угрозы БПЛА вводили и в аэропорту Ярославля. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о якобы уничтожении четырех беспилотников. По его словам, пострадавших и поврежденных объектов нет.

В то же время из-за угрозы БПЛА на некоторое время перекрыли выезд из Ярославля в направлении Москвы. Впоследствии движение транспорта возобновили.

Отдельно об атаке сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, над Уфой якобы зафиксировали шесть беспилотников, четыре из которых российская ПВО якобы сбила.

Один из дронов упал в промышленной зоне, после чего там возник небольшой пожар. Хабиров заявил, что пожар пытались потушить.

Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Там повреждены окна на верхних этажах, а обломки и осколки упали на припаркованные автомобили. В результате один человек пострадал и был госпитализирован.

О последствиях атаки также сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, повреждены здания в дачном секторе. В результате атаки никто не пострадал.

В ту же ночь жители Дзержинска Нижегородской области публиковали кадры массированной атаки БПЛА и густого дыма над городом.

Дым над Дзержинском: смотрите видео

Источник масштабного задымления с высокой вероятностью может находиться на территории завода имени Я. М. Свердлова. Предприятие является городообразующим заводом Дзержинска и входит в состав военно-промышленного комплекса России.

Завод специализируется, в частности, на производстве взрывчатых веществ. Предприятие находится под санкциями Украины, ЕС, США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Напомним, ночью 15 августа Силы обороны Украины нанесли удар по ракетно-космическому центру "Прогресс" в российской Самаре, а последствия поражения уже видны на спутниковых снимках. По данным аналитиков, попадание могло пришеться на корпус 106А, где устанавливают бортовую электротехнику, приборы системы управления и кабельную сеть ракет-носителей "Союз-2".

Это критически важный этап производства, который невозможно просто пропустить даже при наличии готовых корпусов и топливных баков.

Корпус представляет собой большое помещение без перегородок, поэтому огонь и обломки могли распространиться на всю его 300-метровую длину. Даже уцелевшие элементы ракет теперь потребуют тщательной дефектации, поскольку микротрещины могут привести к разрушению ракеты во время запуска.

Возобновление производства может затянуться на годы из-за уникального оборудования, необходимости повторной сертификации чистых зон и сложностей с получением импортной элементной базы из-за санкций.