Сколько дронов якобы сбили в России?

По данным российского Минобороны, беспилотники якобы уничтожали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.

Также российская сторона заявила о перехвате дронов над Московским регионом, Татарстаном и оккупированным Крымом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 17:00 28 ноября до 7:00 29 ноября на подлетах к столице якобы были нейтрализованы 542 беспилотника. Впоследствии он заявил о еще 105 сбитых дронах.

Что могло попасть под удар в Самарской области?

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на регион. По его словам, в течение ночи ПВО якобы сбила более 20 беспилотников, а целью вновь стали промышленные предприятия. Он заявил, что погибших и пострадавших нет, однако конкретные объекты не назвал.

В то же время OSINT-аналитики ASTRA, проанализировав кадры и сообщения об атаке, предполагают, что в Тольятти под удар могло попасть предприятие "Тольяттикаучук".

Кадры попадания в Тольятти / Фото ASTRA

Завод производит синтетические каучуки, мономеры и другую химическую продукцию. Как отмечают аналитики, его продукцию используют также при изготовлении твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Предприятие уже не впервые подвергается атаке. Предыдущий подтвержденный удар произошел 24 октября 2026 года. Тогда, по сообщению Генштаба ВСУ, были повреждены технологический трубопровод, две установки по производству бутилкаучука и установка ректификации.

В то же время это не первая масштабная атака беспилотников на российскую промышленность за последние дни. В частности, в ночь на 27 ноября дроны подвергся атаке завод по производству синтетического каучука в Тульской области, выпускающий компоненты для ракетного топлива.