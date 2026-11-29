Скільки дронів нібито збили в Росії?

За даними російського Міноборони, безпілотники нібито знищували над Астраханською, Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Липецькою, Орловською, Ростовською, Рязанською, Самарською, Саратовською, Смоленською, Тверською, Тульською та Ульяновською областями.

Також російська сторона заявила про перехоплення дронів над Московським регіоном, Татарстаном та окупованим Кримом.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що з 17:00 28 листопада до 7:00 29 листопада на підльотах до столиці нібито нейтралізували 542 безпілотники. Згодом він заявив про ще 105 збитих дронів.

Що могло потрапити під удар у Самарській області?

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку на регіон. За його словами, протягом ночі ППО нібито збила понад 20 безпілотників, а ціллю знову стали промислові підприємства. Він заявив, що загиблих і постраждалих немає, однак конкретних об'єктів не назвав.

Водночас OSINT-аналітики ASTRA, проаналізувавши кадри та повідомлення про атаку, припускають, що в Тольятті під удар могло потрапити підприємство "Тольяттикаучук".

Кадри влучання у Тольятті / Фото ASTRA

Завод виробляє синтетичні каучуки, мономери та іншу хімічну продукцію. Як зазначають аналітики, його продукцію використовують також під час виготовлення твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Підприємство вже не вперше опиняється під атакою. Попередній підтверджений удар відбувся 24 жовтня 2026 року. Тоді, за повідомленням Генштабу ЗСУ, були пошкоджені технологічний трубопровід, дві установки з виробництва бутилкаучуку та установка ректифікації.

Водночас це не перша масштабна атака безпілотників на російську промисловість за останні дні. Зокрема, у ніч проти 27 листопада дрони атакували завод синтетичного каучуку в Тульській області, який виробляє компоненти для ракетного палива.