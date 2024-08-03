Оккупанты заявили об атаке по меньшей мере 75 дронами: какие регионы России были под ударом

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 3 августа. По информации оккупантов, ряд регионов России атаковали по меньшей мере 75 беспилотников.

Не изменяя традициям, все дроны якобы были сбиты. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Какие регионы России были атакованы

По информации росСМИ ночью Россию атаковали по меньшей мере 75 дронов. Как всегда, в Минобороны России заявили, что все воздушные цели якобы были уничтожены.

Средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, 8 над Курской, 9 над Белгородской, 17 над Орловской, 2 над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем,

– заявили в ведомстве.

Впрочем, по информации от губернатора Ростовской области Василия Голубева, регион атаковали 55 дронов. В то же время губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что с помощью РЭБ и силами ПВО было уничтожено 3 БпЛА. Вот только в результате этих действий 2 дроны попали в жилой дом в одном из районов города.

Заметим, что по словам губернаторов и Минобороны страны-агрессора, попаданий, пострадавших и жертв якобы нет. Впрочем, есть информация, что все же был удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области. В сети пишут, что там может гореть склад боеприпасов или цистерны с топливом.

Также в результате атаки дронов в Ростовской области вспыхнул комбинат, который поставлял нефтепродукты армии России. В сети публикуют кадры, на которых видно густой столб дыма над ФГКУ "Атлас" в Каменском районе.