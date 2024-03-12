Массированная атака БПЛА: Тула, Москва и Воронеж дополнили список регионов, где были взрывы

Ночь на 12 марта была очень тревожной для страны-агрессора. Многие регионы оказались под атакой беспилотников.

Так, вслед за Курской, Белгородской и Орловсюкой областями БПЛА атаковали Тульскую, Московскую, Воронежскую, Брянскую, Лениградскую, Нижегородскую. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Россия под массированной атакой дронов

Ночью вторника Тульская область оказалась под атакой дронов. Оккупанты заявляли о якобы "уничтожении" БПЛА.

Кстати, беспилотники также "ловили" под Москвой. Собянин заявил, что этой ночью в Раменском городском округе, что на юго-востоке от столицы, силы "Пе-Ве-О" якобы "сбили" беспилотник, который "летел на Москву". Якобы, обошлось без разрушений и пострадавших.

В Воронежской области захватчики заявили о якобы уничтоженных БПЛА, "последствий на земле нет".

Заметим, в министерстве обороны врага уже прокомментировали ночную атаку. Заявили о якобы аж 25 БПЛА.

Оккупанты уверяли, что средствами "Пе-Ве-О" якобы "перехвачено и уничтожено" над Московской областью 2 дрона, Ленинградской – 1, Белгородской – 7, Курской – 11, Брянской – 1, Тульской – 1, Орловской – 2.

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