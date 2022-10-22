Иран может отправить России дополнительные беспилотники для очередных массированных атак по Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Российские захватчики могут получить новую партию иранских дронов

Высокопоставленный чиновник напомнил, что США осудили Тегеран за помощь Путину. Однако, поэтому Иран, вероятно, может передать России еще больше дронов.

Мы считаем, что Россия получила десятки этих беспилотников из Ирана, и, возможно, в разработке еще больше,

– отметил Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что США работают над противодействием усилиям Ирана. Кроме того, пытаются усилить способность Украины отбивать атаки врага.

Кстати, ранее Госсекретарь подверг критике зависимость Москвы от Ирана в экспорте оружия. В частности отметил, что это признак отчаяния России на фоне попыток США наложить санкции и взорвать российскую промышленность.

Обратите внимание! Ранее Белый дом сообщил, что иранские инструкторы прибыли во временно оккупированный Крым, чтобы помогать России бить по Киеву.

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Иранские власти против расследования по поставкам дронов России

Власти Ирана уже неоднократно пытались возразить, что поставляют России беспилотники. Впрочем, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предоставить доказательства. В частности, говорится об обломках дронов, которыми Россия атаковала Украину и убивала наших граждан.

Три государства призвали ООН расследовать поставки Ираном дронов России. В частности, с инициативой выступили Франция, Германия и Великобритания.

Президент Ирана осудил такие призывы. Ибрагим Райси заявил, что его страна теперь будто бы является популярным потенциальным экспортером оружия. Впрочем, Райси так и не уточнил, кто и о каком именно оружии просил.

Отметим, что 20 октября ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за продажу "шахидов". В частности, ограничения применили к организациям, которые поставляют беспилотники.

Любопытно, что 21 октября под посольством Ирана в Венгрии прошла акция протеста. На митинг вышли украинцы и иранцы. Главное требование протестующих – чтобы Иран прекратил поставки оружия России и разорвал с ней отношения. Организатор акции Виктория Петровская подчеркнула: " Иран является соучастником геноцида украинцев ".

". Кстати, наши защитники ликвидировали в Украине уже 10 иранских инструкторов. Последние консультировали бойцов Путина по запуску дронов.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что за поставку дронов для России Иран зарабатывает кровавые деньги.

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