14 апреля, 21:09
Вражеские дроны начали атаку на Украину: какие области под угрозой удара

Диана Подзигун

С вечера 14 апреля вражеские войска продолжили терроризировать мирные украинские города ударными беспилотниками различных типов. Опасность сохраняется для восточных и южных регионов Украины.

О направлении движения вражеских ударных целей информируют Воздушные силы Украины и мониторы. Информацию о последствиях атак собрал 24 Канал.

Смотрите также Около 10 БПЛА атаковали Черкасскую область: погиб 8-летний мальчик, еще один ребенок в больнице

Куда летят российские цели?

Сейчас угроза российского удара сохраняется для нескольких регионов Украины. Беспилотники летят в нескольких направлениях.

Где раздается воздушная тревога:

 

21:05, 14 апреля

Несколько ударных БПЛА на севере Черниговщины – курс западный.

Несколько БПЛА с Черного моря в направлении Одессы.

21:05, 14 апреля

Несколько ударных БПЛА на востоке Днепропетровщины.

21:05, 14 апреля

БПЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморское в Одесской области.

21:04, 14 апреля

Несколько ударных БПЛА приближаются к Умани с Востока.

20:58, 14 апреля

БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.