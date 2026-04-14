Вражеские дроны начали атаку на Украину: какие области под угрозой удара
С вечера 14 апреля вражеские войска продолжили терроризировать мирные украинские города ударными беспилотниками различных типов. Опасность сохраняется для восточных и южных регионов Украины.
О направлении движения вражеских ударных целей информируют Воздушные силы Украины и мониторы. Информацию о последствиях атак собрал 24 Канал.
Куда летят российские цели?
Сейчас угроза российского удара сохраняется для нескольких регионов Украины. Беспилотники летят в нескольких направлениях.
Несколько ударных БПЛА на севере Черниговщины – курс западный. Несколько БПЛА с Черного моря в направлении Одессы. Несколько ударных БПЛА на востоке Днепропетровщины. БПЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморское в Одесской области. Несколько ударных БПЛА приближаются к Умани с Востока. БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
