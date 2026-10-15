Ночью Россия атаковала ракетами и почти 600 БПЛА: есть попадания на 31 локации

Ночью 15 октября российские войска запустили по Украине 580 беспилотников и две управляемые авиационные ракеты. Силы обороны сбили и нейтрализовали большинство дронов, однако не обошлось без попаданий.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сколько целей сбито

Пуски сотен БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия" осуществлялись из различных районов России, а также из оккупированного Донецка и крымского Гвардейского.

Две управляемые авиационные ракеты Х-59 российские военные запустили из акватории Черного моря.

В целом силам противовоздушной обороны удалось сбить или подавить 536 вражеских БПЛА различных типов.

Воздушное нападение отражали подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы, а также специалисты по радиоэлектронной борьбе и беспилотным системам.

Военные отметили, что помимо попаданий в 31 точку, падение обломков сбитых аппаратов зафиксировали еще на 11 участках. По состоянию на 08:00 боевая работа продолжалась, поскольку в воздушном пространстве оставалось несколько беспилотников.

Напомним, ночью под вражеским ударом оказалось Ровно. В результате атаки там были повреждены частные дома, а часть города и района осталась без света. В областном центре электроснабжение восстановили, однако из-за поврежденной ЛЭП его частично все еще не было в Здолбунове, Дядьковичах и Шпакове.

Вечером 14 октября агрессор нанес массированный удар по Кропивницкому и области, поразив транспортные и промышленные предприятия. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения.