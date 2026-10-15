Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Скільки цілей збито

Пуски сотень БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів-імітаторів "Пародія" здійснювалися з різних районів Росії, а також з окупованого Донецька та кримського Гвардійського.

Дві керовані авіаційні ракети Х-59 російські військові спрямували з акваторії Чорного моря.

Загалом силам протиповітряної оборони вдалось збити або подавити 536 ворожих БпЛА різних типів.

Повітряний напад відбивали підрозділи зенітних ракетних військ, авіація, мобільні вогневі групи, а також фахівці радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Військові зазначили, що окрім влучань на 31 локації, падіння уламків збитих апаратів зафіксували ще на 11 ділянках. Станом на 08:00 бойова робота продовжувалася, адже в повітряному просторі залишалося кілька безпілотників.

Нагадаємо, вночі під ворожим ударом було Рівне. Внаслідок атаки там було пошкоджено приватні будинки, а частина міста та району залишились без світла В обласному центрі електропостачання відновили, однак через пошкоджену ЛЕП його частково все ще не було в Здолбунові, Дядьковичах та Шпакові.

Увечері 14 жовтня агресор завдав масованого удару по Кропивницькому та області, поціливши у транспортні та промислові підприємства. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення.