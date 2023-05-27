"Хлопок" в очередной раз порадовал Белгородщину: россияне жалуются на атаку дронами по зданию МВД

Белгородскую область снова навестил "хлопок". Россияне сообщают, что в ночь на 27 мая дрон якобы атаковал здание МВД.

В РосСМИ заявляют, что неизвестный БпЛА якобы сбросил взрывчатку на здание отдела по миграции. На место "хлопка" быстро прибыли экстренные службы, сообщает 24 Канал.

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В Белгородской области расцвел "хлопок"

В ночь на 27 мая в сети начала появляться информация, что Белгородскую область якобы атаковал неизвестный дрон. Россияне жалуются, что взрывчатку сбросили якобы в поселке Майский, который расположен примерно в 30 километрах от границы с Украиной.

Где вроде произошел инцидент: смотрите на карте

Российское правление МВД расположено по улице Садовой. Согласно сообщениям в сети, взрыв прогремел примерно в 23:00 26 мая. На место происшествия сразу вызвали все спецслужбы. Интересно, что об инциденте сообщают только местные телеграм-каналы. Кремлевские пропагандисты, очевидно, решили совсем не обращать внимания на Белгородскую область.

Пока неизвестно, были ли разрушения после взрыва.

Россияне жалуются на "хлопок" смотрите видео

На место вызвали спецслужбы: смотрите видео

В местных каналах заявляют, что после взрыва якобы перекрыли улицу Садовую. Кроме того, в районе населенного пункта Комсомольске возникли проблемы со связью.

К слову, губернатор Белгородской области Гладков заявил, что вечером 26 мая якобы обстреляли Шебекино. По словам кремлевского прихвостня, пострадал 1 человек, повреждены 2 дома и несколько автомобилей. Также пропагандист сообщил, что в селе Безлюдовка поврежден ЛЭП, из-за чего некоторые населенные пункты остались без света.

Россиянам везде видятся БПЛА

В России "паники нет", но неизвестные беспилотники везде кажутся оккупантам. Так, за прошедшие сутки россияне заявили по меньшей мере о 3 неизвестных дронах в Белгородской и Брянской области.

Так, пропагандисты утверждали, что 3 "боевых БпЛА" с разницей в 15 минут якобы атаковали Брянскую область. Интересно, что эти дроны, по словам РосСМИ, сбросили 2 взрывчатки на поле, а вот третий беспилотник якобы "ликвидировали россияне из автомата", а снаряд – мужественно взорвали на месте.

В ночь на 26 мая неизвестный БПЛА "атаковал" и Белгородскую область. Кремлевские крихвостни заявили о взрывах у здания "Газпрома". По словам россиян, взрывчатку на учреждение сбросил неизвестный дрон.