Жители Краснодара сообщали, что слышали громкие взрывы над центром города, пишет 24 Канал. По словам очевидцев было по меньшей мере два звука "хлопка".
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В Краснодаре упал беспилотник
Россияне сразу принялись заявлять об успешной работе ПВО. В частности, в результате падения обломки сбитого дрона было повреждено здание на Морской улице в центре Краснодара.
Впоследствии в сети россияне опубликовали момент удара беспилотника в Краснодаре, что свидетельствует о том, что ПВО не сработало. В России утверждают, что дрон целился в выше связи.
Видео атаки беспилотника на Краснодар: смотрите видео
Пока неизвестно, кто атаковал Краснодар. Также нет информации, откуда прилетел беспилотник.
Аатаку неизвестного беспилотника прокомментировал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он сообщил, что в результате падения дрона разрушений подверглись офисное здание и жилой дом.
В Краснодаре упал дрон, когда Россия атаковала Украину
- Следует отметить, что падение беспилотника в Краснодаре произошло, когда в Украине продолжалась массированная атака со стороны России. Оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами вплоть до 5 утра.
- Российские военные в целом осуществили пуски 17 ракет разных типов и запустили 31 ударный дрон. Оккупанты направили в Украину 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря, 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района оккупированного Токмака и 31 "Шахед" с южного и северного направлений.
- Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 23 "Шахеды" и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".