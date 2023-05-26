Жители Краснодара сообщали, что слышали громкие взрывы над центром города, пишет 24 Канал. По словам очевидцев было по меньшей мере два звука "хлопка".

Смотрите также Крым, Буданов и украинский Белгород: чего Путин не увидел на "карте без Украины"

В Краснодаре упал беспилотник

Россияне сразу принялись заявлять об успешной работе ПВО. В частности, в результате падения обломки сбитого дрона было повреждено здание на Морской улице в центре Краснодара.

Впоследствии в сети россияне опубликовали момент удара беспилотника в Краснодаре, что свидетельствует о том, что ПВО не сработало. В России утверждают, что дрон целился в выше связи.

Видео атаки беспилотника на Краснодар: смотрите видео

Пока неизвестно, кто атаковал Краснодар. Также нет информации, откуда прилетел беспилотник.

Аатаку неизвестного беспилотника прокомментировал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он сообщил, что в результате падения дрона разрушений подверглись офисное здание и жилой дом.

В Краснодаре упал дрон, когда Россия атаковала Украину