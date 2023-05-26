Жителі Краснодара повідомляли, що чули гучні вибухи над центром міста, пише 24 Канал. За словами очевидців було щонайменше два звуки "бавовни".

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У Краснодарі впав безпілотник

Росіяни відразу взялися заявляти про успішну роботу ППО. Зокрема, внаслідок падіння уламкі збитого дрона було пошкоджена будівля на Морській вулиці в центрі Краснодара.

Згодом у мережі росіяни опублікували момент удару безпілотника в Краснодарі, що свідчить про те, що ППО таки не спрацювала. У Росії стверджують, що дрон цілився у вишку зв'язку.

Відео атаки безпілотника на Краснодар: дивіться відео

Наразі не відомо, хто атакував Краснодар. Також немає інформації, звідки прилетів безпілотник.

Аатаку невідомого безпілотника прокоментував мер Краснодара Євгеній Наумов. Він повідомив, що внаслідок падіння дрона руйнувань зазнали офісна будівля та житловий будинок.

У Краснодарі впав дрон, коли Росія атакувала Україну